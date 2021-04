Calcio: Superlega. Ranieri 'Prima cosa pensata impresa mio Leicester' (Di martedì 20 aprile 2021) "Il bello del Calcio sta proprio nella possibilita' del piu' piccolo di poter competere con i piu'grandi". GENOVA (ITAPRESS) - "Leggendo quello che vogliono fare alcuni club europei, la Prima cosa che ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) "Il bello delsta proprio nella possibilita' del piu' piccolo di poter competere con i piu'grandi". GENOVA (ITAPRESS) - "Leggendo quello che vogliono fare alcuni club europei, lache ...

riotta : I club che lavorano alla #SuperLega non sono certo Biancaneve ma chi fa passare Uefa e Fifa da santuari dello sport… - MatteoPedrosi : #Bielsa: “Uno dei motivi per cui il calcio è lo sport più popolare al mondo è perché i deboli possono battere i più… - Palazzo_Chigi : #Superlega calcio, Draghi: Il Governo segue con attenzione il dibattito intorno al progetto e sostiene con determin… - partenopeoswiss : RT @Ticinonline: «Juve, 15 anni fa eri in B...» #calcio #uefa #superlega - UnComfortabNumb : Quando ho letto della Superlega per un attimo mi sono spaventata. Poi ho capito che parlavate di calcio... -