Calcio: Pirlo, 'domani torna CR7, ci saranno Buffon e Dybala' (Di martedì 20 aprile 2021) Torino, 20 apr. – (Adnkronos) – "Domani ci sarà Cristiano, ci sarà Buffon e penso anche Dybala, perché ha bisogno di giocare per ritrovare la condizione. Sono contento della sua gara di domenica e domani può trovare continuità". Così l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia del match con il Parma. "Morata era un po' stanco dopo una partita intensa, Arthur era rammaricato per non essere riuscito ad entrare al meglio, ora è sereno e ha voglia di giocare e stare bene, domani può essere l'occasione per rivederlo dal primo minuto -aggiunge Pirlo in conferenza stampa. Anche Kulusevski può partire dall'inizio. Sta bene e ha fatto bene nelle ultime uscite. Valuteremo domani le condizioni di tutti, a seconda di come hanno recuperato, e in base a quello deciderò la formazione".

