Calcio | Gravina eletto nel comitato esecutivo Uefa | ‘riconoscimento alla politica Figc’

(Di martedì 20 aprile 2021) Montreux, 20 apr. – (Adnkronos) – “Sono molto felice, un consenso così ampio rappresenta un orgoglio personale e uno straordinario riconoscimentodella Figc negli ultimi due anni. Ringrazio il presidente Ceferin e tutti i colleghi delle Federazioni che hanno voluto riconoscermi questo grande attestato di fiducia in un momento tanto complesso della vita calcistica europea. Ci aspettano delle sfide importanti, il mio impegno sarà volto allo sviluppo organico di tutto ilcontinentale”. Il presidente della Figc, Gabriele, commenta così la sua elezione neldell’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L'Aquila. Il Presidente della FIGC (Federazione Italiana Giuoco), Gabriele, è stato eletto nel comitato esecutivo della UEFA (Union of European Football Associations) con ben 53 voti su 55, precedendo lo Svedese Nilsson che ne ha ottenuti 52; di ..."Sono molto felice " dichiara- un consenso così ampio rappresenta un orgoglio personale e ... il mio impegno sarà volto allo sviluppo organico di tutto ilcontinentale". E l'Italia ...Gabriele Gravina entra a far parte del Comitato Esecutivo Uefa. Il numero uno della Figc è stato eletto con un totale di 53 voti, più di tutti gli altri candidati: un vero ...Neo corso del Congresso UEFA di scena Montreux, in Svizzera, Gabriele Gravina, presidente della Figc, è stato eletto nel Comitato Esecutivo. Il nome presentato dall’Italia ha raccolto 53 voti sui 55 d ...