Calcio, Europei 2020: altri quattro giorni offerti a Bilbao, Dublino e Monaco per confermare o meno le loro sedi (Di martedì 20 aprile 2021) La federazione continentale del Calcio prova a venire incontro a tre città per salvare la sede di alcune partite (fase a gironi e ottavi) del prossimo imminente torneo Europeo di Calcio. lo riporta il sito dell’AIPS, l’associazione dei giornalisti sportivi guidata da Gianni Merlo. Ecco infatti che l‘UEFA ha concesso ulteriori quattro giorni a Bilbao, Dublino e Monaco di Baviera per la conferma (o meno) dell’ospitalità di alcune partite tra giugno e luglio 2021. C’è quanto meno soddisfazione in seno al massimo organismo europeo per le assicurazioni arrivate dalle altre nove città ospitanti sul fatto che i loro protocolli sanitari consentiranno a una percentuale di tifosi di assistere alle partite del torneo dopo il ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) La federazione continentale delprova a venire incontro a tre città per salvare la sede di alcune partite (fase a gironi e ottavi) del prossimo imminente torneo Europeo di. lo riporta il sito dell’AIPS, l’associazione dei giornalisti sportivi guidata da Gianni Merlo. Ecco infatti che l‘UEFA ha concesso ulterioridi Baviera per la conferma (o) dell’ospitalità di alcune partite tra giugno e luglio 2021. C’è quantosoddisfazione in seno al massimo organismo europeo per le assicurazioni arrivate dalle altre nove città ospitanti sul fatto che iprotocolli sanitari consentiranno a una percentuale di tifosi di assistere alle partite del torneo dopo il ...

