Calcio: Boris Johnson 'Nessuna azione esclusa pur di bloccare Superlega' (Di martedì 20 aprile 2021) Il premier assicura alle componenti del Calcio inglese "il massimo impegno" LONDRA (INGHILTERRA) - "Il governo non esclude nessun tipo di azione pur di fermare la Super League". E' questo l'impegno ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) Il premier assicura alle componenti delinglese "il massimo impegno" LONDRA (INGHILTERRA) - "Il governo non esclude nessun tipo dipur di fermare la Super League". E' questo l'impegno ...

Advertising

repubblica : Inghilterra, i sondaggi affondano la Superlega. Boris Johnson: 'Non permetterò questo orrore' - ForzaVCG : Inghilterra, i sondaggi affondano la Superlega. Boris Johnson: 'Non permetterò questo orrore' - Marilenapas : RT @repubblica: Inghilterra, i sondaggi affondano la Superlega. Boris Johnson: 'Non permetterò questo orrore' - sportface2016 : #Superlega, il premier inglese #BorisJohnson scende in campo contro la competizione - antoguerrera : Inghilterra, i sondaggi affondano la Superlega. Boris Johnson: 'Non permetterò questo orrore' -