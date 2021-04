Cadavere senza testa nel Po: biglietto e documenti di Stefano Barilli. Ipotesi suicidio ma il giallo della setta rimane (Di martedì 20 aprile 2021) Manca solo la conferma del Dna e dell'autopsia, ma il corpo ritrovato nel Po dovrebbe essere quello di Stefano Barilli, il 23enne di Piacenza di cui non si hanno notizie dall'8 febbraio scorso. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) Manca solo la conferma del Dna e dell'autopsia, ma il corpo ritrovato nel Po dovrebbe essere quello di, il 23enne di Piacenza di cui non si hanno notizie dall'8 febbraio scorso. Il ...

