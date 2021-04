Bus turistici a Napoli | manifesti funebri sotto la Regione per annunciare la morte del settore

(Di martedì 20 aprile 2021) Una protesta di Assobus Campania è in corso nel centro di. Decine di pullmanhanno bloccato questa mattina la circolazione in via Santa Lucia, fermandosi davanti alla sede dellaCampania. Molti autobus esponevano sulle fiancate deicon l’annuncio della “” del“noleggio autobus con conducente”. Pesanti le ripercussioni sul traffico nel centro cittadino, dove via Santa Lucia è recentemente diventata un’arteria fondamentale a seguito della chiusura della Galleria della Vittoria, che dall’area del porto conduce alla zona di Chiaia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

