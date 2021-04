Buongiorno | mamma | tutto sulla nuova serie con Raoul Bova

(Di martedì 20 aprile 2021) Quanti misteri e quante verità nascoste può celare una famiglia apparentemente normale e ammirata da tutti? Ruota attorno a questa domanda la storia di!, ladi Canale 5 al via da mercoledì 21 aprile: i protagonisti del family drama prodotto da LuxVide sono, nell'inedito ruolo del padre di famiglia, e Maria Chiara Giannetta, una madre modello e amata da tutti che cela però un passato misterioso che ha nascosto non solo ai suoi figli ma anche al marito. Così la bella casa della famiglia Borghi, affacciata sul lago di Bracciano, diventa il centro di un intreccio di storie e segreti che stravolgono la vita dei protagonisti della fiction in sei puntate. Ecco tutte le curiositàfiction., ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno mamma

! è la nuova serie tv con Raoul Bova , diretta da Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli, realizzata da LUX VIDE e prodotta da Matilde e Luca Bernabei. Il family drama in 12 episodi per ...ARTICOLO - Alessandro Siani età, altezza, peso, vita privata e carriera: tutto sull'attore italiano ARTICOLO - Nuove fiction Mediaset 2021, tutte le anticipazioni: da "" a "Made in ...Buongiorno, mamma! 1: trama episodi puntate e recensioni della prima stagione della serie tv e dove vederla in streaming ...La struttura narrativa di Buongiorno, mamma! attraversa i decenni e racconta in questo modo tutta la crescita di una famiglia ...