Buongiorno mamma | trama 1^ puntata 21 aprile | problemi e segreti

(Di martedì 20 aprile 2021),l'attesissima fictioncon protagonista Raul Bova parte domani 21con la prima delle sei puntate. Le anticipazioni relative a questo primo appuntamento rivelano che Guido, preside di un liceo si occupa anche dei suoi quattro figli. Ad un certo punto, nella loro vita irromperà l'enigmatica infermiera Agata che sveleràtenuti nascosto a lungo. In seguito, la famiglia incorrerà in gravieconomici quando Lucrezia smetterà di aiutarli e così Guido proverà a sbloccare un fondo fiduciario. Infine, l'infermiera Agata scoprirà un segreto riguardante il passato dei Borghi e che potrebbe creare loro non pochi21: i Borghi incorrono in ...

- infoitcultura : Buongiorno mamma: trama prima puntata nuova fiction con Raoul Bova - infoitcultura : Buongiorno mamma, Raoul Bova confessa: "Ho ricevuto tantissime critiche" - infoitcultura : Buongiorno mamma, trama e anticipazioni sulla prima puntata della fiction - infoitcultura : Buongiorno Mamma: Trama, Cast e Anticipazioni della nuova Fiction di Canale 5

Quanti misteri e quante verità nascoste può celare una famiglia apparentemente normale e ammirata da tutti? Ruota attorno a questa domanda la storia di! , la nuova serie di Canale 5 al via da mercoledì 21 aprile: i protagonisti del family drama prodotto da LuxVide sono Raoul Bova , nell'inedito ruolo del padre di famiglia, e Maria ...! è la nuova serie tv con Raoul Bova , diretta da Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli, realizzata da LUX VIDE e prodotta da Matilde e Luca Bernabei. Il family drama in 12 episodi per ...