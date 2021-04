Buongiorno Mamma | curiosità | segreti e spoiler sulla nuova serie con Raoul Bova

(Di martedì 20 aprile 2021) Al via domani, mercoledì 21 aprile, in prima serata, la nuovissimatv “!” il family drama di Canale 5 che vede protagonista. Tramite comunicato stampa, Mediaset fa sapere che: “La, prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Mediaset, oltre anell’inedito ruolo del padre di famiglia, vede protagonisti: Maria Chiara Giannetta, Serena Autieri, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Infine, nell'intervista singola Raoul Bova, protagonista della serie '!', in onda su Canale 5 dal 21 aprile, si racconta tra lavoro e vita privata.Al via mercoledì 21 aprile, in prima serata, la nuovissima serie tv "!" il family drama di Canale 5 che vede protagonista Raoul Bova. La serie, prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Mediaset, oltre a Bova nell'inedito ruolo del padre di ...Buongiorno mamma! vede come protagonisti Raul Bova e Maria Chiara Giannetta ed è una commedia familiare diretta da Giulio Manfredonia.La fiction di Canale 5 con Raoul Bova va in onda dal 21 aprile in prima serata e in streaming su Mediaset Play Infinity ...