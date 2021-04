Buongiorno | Mamma! | Canale5 si affida a Raoul Bova e Lux Vide con un family drama

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 20 aprile 2021)Mamma Canale 5, archiviate le tre puntate di Svegliati, Amore Mio, punta ancora sule lo fa scommettendo su forze molto care a Rai 1. La nuova fiction in sei puntate, al via domani in prime time, è una produzione Luxe in comune con il mondo di Don Matteo & co. ha anche la protagonista Maria Chiara Giannetta, qui affiancata da. La mamma del titolo è proprio la Giannetta, fulcro della propria famiglia, grande amore del marito Guido () e faro per i propri quattro figli. La sua Anna è una donna vivace e combattiva, che riempie la propria casa ed ha, tuttavia, un limite importante: è in coma da alcuni anni. Una condizione che fa ormai parte della routine dei suoi cari, ...