Bundesliga, Schalke 04 retrocesso dopo 30 anni: c’è il rischio crisi finanziaria (Di mercoledì 21 aprile 2021) dopo 30 anni di permanenza in Bundesliga, lo Schalke 04 retrocede e abbandona la massima serie del calcio tedesco. Un verdetto ormai noto da tempo, ma che adesso ha anche la certezza dell’aritmetica dopo la sconfitta con l’Arminia Bielefeld nella trentesima giornata. Una stagione a dir poco fallimentare per il club di Gelsenkirchen, che finora in campionato ha subito ben 76 gol e ne ha segnati appena 18. Si tratta di un record negativo per quanto riguarda la peggior difesa, una vera onta per una squadra che solo quattro anni fa lottava per il titolo con il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund. Quel titolo sempre sfiorato, ma con una bacheca comunque arricchita da una Coppa Uefa, tre DFB-Pokal, due Intertoto e una Supercoppa di Germania. Adesso però lo Schalke rischia ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021)30di permanenza in, lo04 retrocede e abbandona la massima serie del calcio tedesco. Un verdetto ormai noto da tempo, ma che adesso ha anche la certezza dell’aritmeticala sconfitta con l’Arminia Bielefeld nella trentesima giornata. Una stagione a dir poco fallimentare per il club di Gelsenkirchen, che finora in campionato ha subito ben 76 gol e ne ha segnati appena 18. Si tratta di un record negativo per quanto riguarda la peggior difesa, una vera onta per una squadra che solo quattrofa lottava per il titolo con il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund. Quel titolo sempre sfiorato, ma con una bacheca comunque arricchita da una Coppa Uefa, tre DFB-Pokal, due Intertoto e una Supercoppa di Germania. Adesso però lorischia ...

