Bundesliga, il Lipsia alza bandiera bianca: ko a Colonia. Kluivert palo clamoroso (Di martedì 20 aprile 2021) Il Lipsia perde a Colonia e a quattro giornate dalla fine sembra alzare bandiera bianca. Dopo il pareggio casalingo contro l'Hoffenheim, gli uomini di Nagelsmann vengono battuti 2 - 1 dal Colonia , ...

