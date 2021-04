Bundesliga, Colonia-Lipsia: le probabili formazioni (Di martedì 20 aprile 2021) Martedì alle 18:30 si gioca Colonia-Lipsia, valida per la trentesima giornata di Bundesliga. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Football e in diretta streaming su Sky Go. Come arrivano alla partita Lipsia e Colonia Dopo il passo falso contro l’Hoffenheim, il Lipsia è ormai lontano dal Bayern nella lotta scudetto. L’obiettivo è dunque cercare di ottenere più punti possibili e sperare in una clamorosa frenata dei bavaresi. La difesa del secondo posto non dovrebbe invece essere un problema per Nagelsmann e i suoi che ad oggi potrebbero puntare tutto sull’ultimo trofeo rimasto a disposizione, la Coppa di Germania. Il Colonia è reduce da tre sconfitte consecutive. L’esordio di Funkel in panchina, sconfitta per 3-0 contro il Bayern Leverkusen, non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 aprile 2021) Martedì alle 18:30 si gioca, valida per la trentesima giornata di. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Football e in diretta streaming su Sky Go. Come arrivano alla partitaDopo il passo falso contro l’Hoffenheim, ilè ormai lontano dal Bayern nella lotta scudetto. L’obiettivo è dunque cercare di ottenere più punti possibili e sperare in una clamorosa frenata dei bavaresi. La difesa del secondo posto non dovrebbe invece essere un problema per Nagelsmann e i suoi che ad oggi potrebbero puntare tutto sull’ultimo trofeo rimasto a disposizione, la Coppa di Germania. Ilè reduce da tre sconfitte consecutive. L’esordio di Funkel in panchina, sconfitta per 3-0 contro il Bayern Leverkusen, non ...

