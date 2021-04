Bundesliga | Bayern Monaco-Leverkusen | Choupo-Moting e Kimmich fanno volare i bavaresi La classifica

(Di martedì 20 aprile 2021) Due a zero, è questo il risultato finale del match valido per la trentesima giornata di.Super League, Rummenigge tuona: “Ilcrede nella Champions League, non siamo coinvolti”Il big match del massimo campionato tedesco si è concluso in favore della franchigia bavarese. Ilha subito incanalato la gara nella giusta direzione grazie alla rete di, arrivata al settimo minuto di gioco. Il raddoppio per il la compagine biancorossa è arrivato al tredicesimo minuto con. Vittoria importante per la compagine guidata da Hans-Dieter Flick che allunga così sulle inseguitrici.Superlega, ilè fermo sulla propria posizione: il comunicato del club bavareseDi ...

Turno infrasettimanale anche in Bundesliga, martedì 20 aprile 2021, alle ore 20.30, si gioca Bayern Monaco - Bayer Leverkusen, gara valida per la 30° giornata di Bundesliga. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna per 2 - 3 contro...