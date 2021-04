Brunetta firma l’atto di indirizzo per il contratto del comparto funzioni centrali (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – “Ho firmato l’atto di indirizzo per il contratto del comparto funzioni centrali. Mi auguro che lo sblocco delle trattative consenta la conclusione dei contratti collettivi, almeno quelli riferiti ai comparti (funzioni centrali, sanità, istruzione e funzioni locali), con i relativi aumenti in busta paga entro la fine dell’anno, per chiudere poi i contratti della dirigenza nei primi mesi del 2022”. Così il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta (foto). “Nei prossimi giorni – aggiunge – l’Aran potrà quindi convocare le organizzazioni sindacali per l’avvio delle trattative. Se non ci saranno intoppi, il contratto si potrà chiudere entro la primavera, per consentire ... Leggi su lopinionista (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – “Hotodiper ildel. Mi auguro che lo sblocco delle trattative consenta la conclusione dei contratti collettivi, almeno quelli riferiti ai comparti (, sanità, istruzione elocali), con i relativi aumenti in busta paga entro la fine dell’anno, per chiudere poi i contratti della dirigenza nei primi mesi del 2022”. Così il ministro della pubblica amministrazione Renato(foto). “Nei prossimi giorni – aggiunge – l’Aran potrà quindi convocare le organizzazioni sindacali per l’avvio delle trattative. Se non ci saranno intoppi, ilsi potrà chiudere entro la primavera, per consentire ...

