Brogli elettorali a Reggio Calabria. Lo scandalo si allarga a destra. Nuovi inquisiti di FI e FdI per i trucchetti ai seggi (Di martedì 20 aprile 2021) Passano gli anni e le giunte ma in Calabria il malaffare non muore mai. Che le cose stiano così emerge con chiarezza dagli ultimi sviluppi dell’inchiesta sui Brogli elettorali alle ultime comunali di Reggio Calabria che da una vicenda riservata al solo Partito democratico, ora con l’iscrizione nel registro degli indagati di altre quattro posizioni esonda e arriva a coinvolgere anche il centrodestra. Già perché con l’accusa di violazione della legge elettorale sono finiti nel mirino dei magistrati, guidati dal procuratore Giovanni Bombardieri (nella foto), gli allora candidati – tutti poi non eletti – Luigi Dattola in quota Fratelli d’Italia, Giuseppe Eraclini di Forza Italia. Oltre a loro anche Giuseppe Cuzzocrea, candidato in una lista civica dello schieramento di centrosinistra a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 aprile 2021) Passano gli anni e le giunte ma inil malaffare non muore mai. Che le cose stiano così emerge con chiarezza dagli ultimi sviluppi dell’inchiesta suialle ultime comunali diche da una vicenda riservata al solo Partito democratico, ora con l’iscrizione nel registro degli indagati di altre quattro posizioni esonda e arriva a coinvolgere anche il centro. Già perché con l’accusa di violazione della legge elettorale sono finiti nel mirino dei magistrati, guidati dal procuratore Giovanni Bombardieri (nella foto), gli allora candidati – tutti poi non eletti – Luigi Dattola in quota Fratelli d’Italia, Giuseppe Eraclini di Forza Italia. Oltre a loro anche Giuseppe Cuzzocrea, candidato in una lista civica dello schieramento di centrosinistra a ...

