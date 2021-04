Brilla Kansas City Southern dopo offerta di acquisto da Canadian National Railway

(Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 15,59% e si attesta a 296,6. La grande giornata in borsa arrivacheha presentato un’di 325 dollari per azione in cash e azioni per l’operatore ferroviario, superando la proposta di 275 dollari per azioni presentata a marzo daPacific. L’, che incorpora un premio del 26,8% rispetto alla chiusura di ieri, è di circa 33 miliardi di dollari, mentre quella diPacific si fermava a 25 miliardi di dollari. Entrambe le combinazioni sarebbero in grado di dare vita alle più grandi ferrovie nordamericane, con binari tra Stati Uniti, Messico e ...

Operativamente le attese per Kansas City Southern propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 299,9 e successiva a quota 307,7. Supporto a 292,1.