Advertising

sportli26181512 : Branco guarito dal Covid: 'Tifosi rossoblù, tornerò a Genova': Ballardini risponde all'ex terzino rossoblù e campio… - ansa_liguria : Covid: Branco a tifosi Genoa, sono guarito e torno a Genova - solopallone : Covid: Branco a tifosi Genoa, sono guarito e torno a Genova - Marcel_Bel89 : Covid: Branco a tifosi Genoa, sono guarito e torno a Genova - AnsaLiguria : Covid: Branco a tifosi Genoa, sono guarito e torno a Genova. Ballardini: Claudio ti aspettiamo, insegnaci a tirare… -

Ultime Notizie dalla rete : Branco guarito

Corriere dello Sport.it

In un video su Genoa Channel , il canale tematico della società rossoblù,, protagonista nel Genoa di Bagnoli della stagione '90/'91, ha ringraziato i supporters rossoblù e ha lanciato un ...In un video su Genoa Channel, il canale tematico della società rossoblù,, protagonista nel Genoa di Bagnoli della stagione '90/'91, ha ringraziato i supporters rossoblù e ha lanciato un ...Ha lasciato, ormai da giorni, l'ospedale dopo due settimane di ricovero per Covid, compresa la terapia intensiva (dove era intubato), e ha voluto inviare un messaggio ai tifosi del Genoa il campione d ...L’AQUILA – Bocconi avvelenati nell’area tra Cocullo e Goriano Sicoli, in provincia dell’Aquila, al confine del Parco Regionale Sirente-Velino, che l’orsa Amarena e i suoi quattro cuccioli stanno frequ ...