Brad Pitt in sedia a rotelle: ecco cosa è successo (FOTO) (Di martedì 20 aprile 2021) A pochi giorni dalla 93ma edizione degli Oscar Brad Pitt è uscito da una clinica in sedia a rotelle preoccupando milioni di fan in tutto il mondo. Le ultime FOTO di Brad Pitt stanno facendo il giro del mondo: l'attore è stato FOTOgrafato in sedia a rotelle, dopo un appuntamento dal dentista in una clinica di Beverly Hills, spinto da una guardia del corpo. I fan hanno immediatamente ipotizzato una ricaduta nell'alcolismo o un qualche altro tipo di problema fisico anche se il vero motivo sembra essere molto meno preoccupante. Sembra che Pitt, in realtà, si sia semplicemente sottoposto ad un'operazione per togliersi i denti del giudizio e, a causa dell'anestesia, sia stato scortato fuori dal centro medico ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 aprile 2021) A pochi giorni dalla 93ma edizione degli Oscarè uscito da una clinica inpreoccupando milioni di fan in tutto il mondo. Le ultimedistanno facendo il giro del mondo: l'attore è statografato in, dopo un appuntamento dal dentista in una clinica di Beverly Hills, spinto da una guardia del corpo. I fan hanno immediatamente ipotizzato una ricaduta nell'alcolismo o un qualche altro tipo di problema fisico anche se il vero motivo sembra essere molto meno preoccupante. Sembra che, in realtà, si sia semplicemente sottoposto ad un'operazione per togliersi i denti del giudizio e, a causa dell'anestesia, sia stato scortato fuori dal centro medico ...

