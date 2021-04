Bracconiere ucciso mentre caccia rinoceronti | gli elefanti lo calpestano | poi lo mangiano i leoni

(Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 19 apr — Undiè stato calpestato a morte da un branco die successivamente mangiato daiin una riserva faunistica del Sud Africa. Dei resti dell’uomo, i ranger sono riusciti a trovare solo il cranio e i pantaloni. I fatti sono avvenuti la scorsa settimana. Secondo quanto rivelato da APnews, ile altri due «colleghi» stavanondo illegalmente al Kruger National Park quando un gruppo dili aveva sorpresi, uccidendo il primotore. Il portavoce del parco Isaac Phaahla ha riferito che i compagni del defunto avrebbero trascinato il suo corpo in un punto lungo una strada. Ci sono voluti due giorni perché i ranger trovassero i suoi resti. Gli animalisti ...

