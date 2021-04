Bozza decreto riaperture | ok scuole | ristoranti ora all' aperto | da giugno dentro | centri commerciali dal 15 maggio

Advertising

rtl1025 : ?? Arriva la #certificazioneverde per gli spostamenti tra #Regioni di colore diverso. Lo prevede la bozza di decreto… - MediasetTgcom24 : Covid, la bozza del decreto: torna la zona gialla, misure fino al 31 luglio #Coronavirus - fattoquotidiano : NUOVO DECRETO COVID, ECCO LA BOZZA Tornano le zone gialle, arriva la “certificazione verde” per gli spostamenti tr… - elivito : Bozza #decreto con #dad al 60% non 'fino' al 100%? #Draghi, alla fine, è un perfetto gattopardo, chi ha orecchie p… - Dott_Moresco : RT @OrtigiaP: STRATEGICO LO STATO D'EMERGENZA FINO A LUGLIO. POI SEMESTRE BIANCO e non si vota. Pass, spostamenti, zona gialla e scuola: bo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bozza decreto

Il testo, che verrà discusso in Cdm, conferma che dal 26 aprile si riapre, con misure che dureranno fino al 31 luglio. Resta il coprifuoco alla 22; in zona gialla i ristoranti riaprono all'aperto a ...Ladiche verrà discussa in Consiglio dei ministri conferma che dal 26 aprile avverranno le riaperture graduali . Per una volta le polemiche stanno a zero, almeno all'interno del governo ...Dal 26 aprile arrivano le prime riaperture con il ritorno alle fasce gialle: lo prevede la bozza di decreto che andrà all'esame del Cdm, le cui linee erano state annunciate venerdì scorso dal premier, ...Via libera a visite ad amici e parenti in zona gialla e arancione nel limite di quattro persone. Questo tipo di spostamento non è invece consentito nei territori che si trovano in fascia rossa. La nuo ...