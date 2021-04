Bozza decreto riaperture | ok scuole | ristoranti ora all' aperto | da giugno anche dentro | centri commerciali dal 15 maggio

Advertising

rtl1025 : ?? Arriva la #certificazioneverde per gli spostamenti tra #Regioni di colore diverso. Lo prevede la bozza di decreto… - MediasetTgcom24 : Covid, la bozza del decreto: torna la zona gialla, misure fino al 31 luglio #Coronavirus - fattoquotidiano : NUOVO DECRETO COVID, ECCO LA BOZZA Tornano le zone gialle, arriva la “certificazione verde” per gli spostamenti tr… - Principessafer1 : RT @rtl1025: ?? Chi falsifica il certificato verde per gli spostamenti rischia anche il carcere. E' quanto prevede la bozza del decreto legg… - varesenews : La bozza del nuovo decreto: bar, ristoranti, palestre, spettacoli e spostamenti con “certificato verde” -

Ultime Notizie dalla rete : Bozza decreto

Secondo ladel nuovodel governo Draghi, il (o certificato verde) si può ottenere in tre modi. Eccoli. COMMENTA LA NOTIZIA - NOME UTENTE Commento: rendi visibile su facebook 0 di 0 ...Il testo, che verrà discusso in Cdm, conferma che dal 26 aprile si riapre, con misure che dureranno fino al 31 luglio. Resta il coprifuoco alla 22; in zona gialla i ristoranti riaprono all'aperto a ...Dal 26 aprile arrivano le prime riaperture con il ritorno alle fasce gialle: lo prevede la bozza di decreto che andrà all'esame del Cdm, le cui linee erano state annunciate venerdì scorso dal premier, ...Via libera a visite ad amici e parenti in zona gialla e arancione nel limite di quattro persone. Questo tipo di spostamento non è invece consentito nei territori che si trovano in fascia rossa. La nuo ...