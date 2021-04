Boy George | Karma Chameleon è il titolo del biopic sulla popstar

(Di martedì 20 aprile 2021) Ilche racconterà la vita di Boysi intitoleràe sarà prodotto da Millennium Media; si cerca un protagonista a cui affidare il ruolo del cantante. Secondo quanto riportato da Deadline, il film biografico che racconterà la vita di Boysi intitoleràe sarà prodotto da Millennium Media. Rispetto alle ultime notizie risalenti a due anni fa circa, quindi, MGM ha abbandonato il proposito di produrre il film. Come dichiarato da ComingSoon.net, Boystesso ha dichiarato di essere alla ricerca dell'attore che lo interpreterà inincentratosua vita. A essere coinvolti nel progetto, molto probabilmente, ...

Un biopic dedicato alla vita di Boy George sarà in produzione entro l'estate. Il progetto di Millennium Media, dal titolo 'Karma Chameleon', sarà girato a Londra e in Bulgaria. Lo stesso cantante ha rilasciato un video su Instagram ... Il biopic che racconterà la vita di Boy George si intitolerà Karma Chameleon e sarà prodotto da Millennium Media; si cerca un protagonista a cui affidare il ruolo del cantante. Secondo quanto riportato ... Un biopic dedicato alla vita di Boy George sarà in produzione entro l'estate. Il progetto di Millennium Media, dal titolo "Karma Chameleon", sarà girato a ...