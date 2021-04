Advertising

ForexOnlineMeIt : Borsa: si riaffaccia la sfiducia, a Milano (-2,4%) pagano il conto le banche - bizcommunityit : Chiusura in territorio negativo per Milano e gli altri mercati europei #finanzaemercati - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in forte calo (-2,44%): Ftse Mib a 24.000 punti - Paola09853723 : RT @InvestingItalia: #Borsa Milano corregge, verso peggiore seduta da fine dicembre, giù banche, Juve, Mediaset - - InvestingItalia : #Borsa Milano corregge, verso peggiore seduta da fine dicembre, giù banche, Juve, Mediaset - -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Seduta all'insegna di un secco rosso per ladi. Il Ftse Mib , facendo peggio di quelle che erano le stime della vigilia, ha avviato gli scambi con un evidente calo che si è poi via via allargato nel corso della mattinata ...Giornata di vendite su Mediaset in Piazza Affari il giorno dopo la sentenza del Tribunale diche ha condannato Vivendi a un 'mini risarcimento' di 1,7 milioni sul mancato acquisto di Premium, rigettando le altre richieste del Biscione che chiedeva risarcimenti per circa tre miliardi: ...(Teleborsa) - Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini. A Wall Street, si muove vicino alla parità l' S&P-500. L' Euro ...Il tema è che la magistratura con la sentenza del Tribunale di Milano arriva dove la politica e la sinistra non erano ancora arrivate. E allora dobbiamo colmare quel ritardo e farlo in fretta perché ...