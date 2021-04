Boris Johnson: «Super League? I club facciano come Chelsea e City» (Di martedì 20 aprile 2021) Boris Johnson, primo ministro britannico, ha commentato la scelta di Chelsea e Manchester City di abbandonare la Super League Boris Johnson, primo ministro britannico, ha commentato la scelta di Chelsea e Manchester City di abbandonare la Super League. Il post su Twitter. «La decisione di Chelsea e Manchester City, se confermata, è assolutamente corretta e li ammiro per questo. Spero che gli altri club coinvolti nella Super League europea seguano il loro esempio». The decision by Chelsea and Manchester City is – if confirmed – absolutely the right one and I ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021), primo ministro britannico, ha commentato la scelta die Manchesterdi abbandonare la, primo ministro britannico, ha commentato la scelta die Manchesterdi abbandonare la. Il post su Twitter. «La decisione die Manchester, se confermata, è assolutamente corretta e li ammiro per questo. Spero che gli altricoinvolti nellaeuropea seguano il loro esempio». The decision byand Manchesteris – if confirmed – absolutely the right one and I ...

