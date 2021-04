Bonus zanzariere, sconti del 50 % anche nel 2021. Ecco come fare (Di martedì 20 aprile 2021) Riconfermato anche per l’anno 2021 il cosiddetto “Bonus zanzariere”, ma attenzione ai requisiti necessari per l’ottenimento. Zanzariera (Google)Nell’ambito dei Bonus dedicati alla casa è stato confermato anche per l’anno 2021, il cosiddetto “Bonus zanzariere”. Il Bonus permette di ricevere uno sgravio fiscale per le spese effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Previsto anche un tetto massimo della spesa detraibile, quantificabile in € 60000 e si tratta di una detrazione che rientra nell’EcoBonus 50%. POTREBBE INTERESSARTI anche –> Super Lega, finale Champions a rischio: quali sono gli scenari Bonus ... Leggi su ck12 (Di martedì 20 aprile 2021) Riconfermatoper l’annoil cosiddetto “”, ma attenzione ai requisiti necessari per l’ottenimento. Zanzariera (Google)Nell’ambito deidedicati alla casa è stato confermatoper l’anno, il cosiddetto “”. Ilpermette di ricevere uno sgravio fiscale per le spese effettuate entro e non oltre il 31 dicembre. Previstoun tetto massimo della spesa detraibile, quantificabile in € 60000 e si tratta di una detrazione che rientra nell’Eco50%. POTREBBE INTERESSARTI–> Super Lega, finale Champions a rischio: quali sono gli scenari...

Advertising

greenstyleit : Bonus zanzariere 50% anche per il 2021: come funziona - scuccimatte : +++ FLASH +++ Bonus zanzariere confermato per il 2021. - infoiteconomia : Bonus zanzariere 2021: chi può richiederlo e come funziona - infoiteconomia : Bonus zanzariere 2021: come funziona e chi può chiederlo -