Bonus stagionali 2.400 euro, domande fino al 31 maggio: procedura al via in settimana (Di martedì 20 aprile 2021) Con l’emanazione della nuova Circolare Inps numero 65 del 19 aprile 2021, l’ente previdenziale comunica uno slittamento di un mese della data del termine per la presentazione delle domande da parte dei nuovi riceventi del Bonus stagionali 2.400 euro, che ora potrà essere effettuata entro e non oltre il 31 maggio 2021. L’Inps anticipa anche che la procedura per fare domanda sarà avviata e preceduta da un’apposita circolare entro la fine di questa settimana. Inoltre corso degli ultimi giorni erogati tutti i pagamenti automatici per i lavoratori intermittenti, autonomi e stagionali beneficiari diretti del Bonus stagionali 2.400 euro previsto dal Decreto Sostegni. A comunicarlo l’Inps in una nota stampa, ... Leggi su leggioggi (Di martedì 20 aprile 2021) Con l’emanazione della nuova Circolare Inps numero 65 del 19 aprile 2021, l’ente previdenziale comunica uno slittamento di un mese della data del termine per la presentazione delleda parte dei nuovi riceventi del2.400, che ora potrà essere effettuata entro e non oltre il 312021. L’Inps anticipa anche che laper fare domanda sarà avviata e preceduta da un’apposita circolare entro la fine di questa. Inoltre corso degli ultimi giorni erogati tutti i pagamenti automatici per i lavoratori intermittenti, autonomi ebeneficiari diretti del2.400previsto dal Decreto Sostegni. A comunicarlo l’Inps in una nota stampa, ...

