Bonus collaboratori sportivi | pagamento | a chi spetta e quando arriva

Leggi su leggioggi

(Di martedì 20 aprile 2021) Grande attesa per i lavoratori del mondo dello sport per ildei, previsti dall’articolo 10 (commi da 10 a 15) del Decreto Sostegni. Queste indennità dovrebbero essere erogate automaticamente ai suoi beneficiari dall’ente Sport e Salute, che nella giornata del 14 aprile 2021 ha rilasciato una comunicazione per rassicurare tutti i beneficiari delche i pagamenti dovrebberore proprio entro questa settimana. Entro la fine di questa settimana dovrebbero quindire nelle tasche di tutti ii bonifici che vanno da 1.200 a 3.600 euro. Come recita il comunicato del 14 aprile: “Tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima Sport e Salute S.p.A. riceverà ...