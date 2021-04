Bonus 110% | cosa può fare il General Contractor | dalla progettazione ai lavori

(Di martedì 20 aprile 2021) Le nuove regole del Fisco per individuare quando è possibile affidare a un solo referente la totalità degli interventi che rientrano nel supere ottenere lo sconto in fattura

... le ristrutturazioni edilizie, il risparmio energetico ed il miglioramento sismico degli edifici (edilizia, ecobonus, sismaed il superal%). Il documento, promosso dallo stesso ......sarebbero più propense a orientare la massa di risparmio cresciuta con la crisi (di circa... collegando questa misura aiper l'assunzione di giovani e donne, e rimuovendo contestualmente le ...In arrivo una pesante semplificazione delle procedure per gli interventi previsti dalla maxi detrazione fiscale che ne rallentamento l’iter: niente più doppia certificazione per i lavori di riqualific ...È possibile affidare a un general contractor la totalità degli interventi che rientrano nel superbonus e ottenere lo sconto in fattura. A chiarirlo, nettamente, è stata l’Agenzia delle Entrate ...