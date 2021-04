Bonus 110%, allarme prezzi e preventivi da rifare. Questa sera la trasmissione BonusCasa (Di martedì 20 aprile 2021) Dalle imprese arriva un allarme sui lavori in programma o sui cantieri già aperti: il rincaro delle materie prime fa saltare il tetto delle detrazioni fiscali aumentando i costi a carico dei privati. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 20 aprile 2021) Dalle imprese arriva unsui lavori in programma o sui cantieri già aperti: il rincaro delle materie prime fa saltare il tetto delle detrazioni fiscali aumentando i costi a carico dei privati.

Advertising

PasaSaviano : RT @FMisfatto: Se l’edilizia funziona, funziona tutta l’Italia, il bonus 110 è fondamentale per la ripresa del paese. - annamariavasile : RT @FMisfatto: Se l’edilizia funziona, funziona tutta l’Italia, il bonus 110 è fondamentale per la ripresa del paese. - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Geometra: Si cerca geometra con esperienza per lavori inerenti al campo Ecobonus 110, bonus facciata… - anna30048679 : RT @GHINODITACCO18: Nessuno parla mai della buffonata dell bonus 110% . La burocrazia infernale, ed ora la mancanza di materiali sta frena… - paoloccmax1 : RT @TrendOnline: Draghi ha deciso: addio al superbonus 110%! Leggi l’articolo per sapere come cambieranno tutti i bonus edilizi ora! #Dra… -