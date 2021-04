Bongiorno: “Quel video di Beppe Grillo è un boomerang per suo figlio” (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – “Il video di Beppe Grillo è un boomerang per il figlio e gli altri ragazzi“. Lo dice, al ‘Tg Zero‘ di Radio Capital, Giulia Bongiorno, che difende come avvocato la giovane che ha denunciato di essere stata violentata da Ciro Grillo. Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – “Il video di Beppe Grillo è un boomerang per il figlio e gli altri ragazzi“. Lo dice, al ‘Tg Zero‘ di Radio Capital, Giulia Bongiorno, che difende come avvocato la giovane che ha denunciato di essere stata violentata da Ciro Grillo.

repubblica : Grillo e la difesa del figlio, Giulia Bongiorno: 'Porterò quel video in procura' - SanremoTrash : @PusJordan @LaGrevia Ma non mi sembra che la Bongiorno sia mai andata sulle prime pagine dei quotidiani online su q… - Paola30502511 : RT @repubblica: Grillo e la difesa del figlio, Giulia Bongiorno: 'Porterò quel video in procura' - massimo75829469 : - giorgia_ponti14 : RT @repubblica: Grillo e la difesa del figlio, Giulia Bongiorno: 'Porterò quel video in procura' -