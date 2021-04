Bologna, trova un portafogli con dentro 3.500 euro e lo consegna alla polizia (Di martedì 20 aprile 2021) BOLOGNA – Ha trovato un portafogli con dentro 3.500 euro, ma senza documenti che consentissero di risalire al proprietario, e invece di tenerselo lo ha consegnato alla Polizia, che poi è riuscita a rintracciare il proprietario e a restituirglielo. L’episodio, che vede protagonista un 38enne italiano, è accaduto ieri pomeriggio. Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) BOLOGNA – Ha trovato un portafogli con dentro 3.500 euro, ma senza documenti che consentissero di risalire al proprietario, e invece di tenerselo lo ha consegnato alla Polizia, che poi è riuscita a rintracciare il proprietario e a restituirglielo. L’episodio, che vede protagonista un 38enne italiano, è accaduto ieri pomeriggio.

