Bologna-Torino, Nicola: “Dobbiamo raggiungere l’obiettivo, lavoriamo sulla concentrazione” (Di martedì 20 aprile 2021) Bologna-Torino sarà una sfida cruciale per gli ospiti guidati da Davide Nicola. L’ex Crotone, in occasione della consueta conferenza stampa di presentazione della partita, ha parlato di cosa deve fare il suo Torino per centrare l’obiettivo salvezza. “Ogni tanto ci manca un po’ di equilibrio, ci stiamo lavorando”– dice Nicola, che prosegue- “L’entusiasmo ti fa andare oltre ogni difficoltà, la qualità più importante è la costanza. Noi pensiamo a cosa Dobbiamo fare. Dobbiamo solo pensare al percorso che stiamo facendo: vogliamo raggiungere l’obiettivo, tutto il resto è poco importante. La partita con la Roma ha dato consapevolezza, adesso Dobbiamo mantenere alto il livello di ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021)sarà una sfida cruciale per gli ospiti guidati da Davide. L’ex Crotone, in occasione della consueta conferenza stampa di presentazione della partita, ha parlato di cosa deve fare il suoper centraresalvezza. “Ogni tanto ci manca un po’ di equilibrio, ci stiamo lavorando”– dice, che prosegue- “L’entusiasmo ti fa andare oltre ogni difficoltà, la qualità più importante è la costanza. Noi pensiamo a cosafare.solo pensare al percorso che stiamo facendo: vogliamo, tutto il resto è poco importante. La partita con la Roma ha dato consapevolezza, adessomantenere alto il livello di ...

Advertising

calciodangolo_ : ?? Le probabili formazioni di #BolognaTorino per il #fantacalcio: ritorna #Singo, ancora fuori #Tomiyasu ???? - gianguidoriva : @AntoDamiano1996 Entrerete anche voi in superleague e giustamente schiferete le partitelle con Catanzaro, Benevento… - fbref : 2020-2021 ???? Serie A xG Difference Leaders Juventus (31.4) Inter (29.7) Atalanta (26.3) Roma (19.2) Milan (18.9) N… - Toro_News : ??? | LA CONFERENZA #Nicola presenta #BolognaTorino: 'In una fortezza ogni mattone che compone la cinta è importan… - AgenziaOpinione : CERVED * RAPPORTO ITALIA SOSTENIBILE: « BOLZANO – MILANO – BOLOGNA LE PROVINCE PIÙ VIRTUOSE, SEGUITE DA REGGIO EMIL… -