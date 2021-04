Bologna-Torino | i convocati di Sinisa Mihajlovic | dentro Palacio e De Silvestri

(Di martedì 20 aprile 2021) Domani sera in scena, sfida valevole per la 32esima giornata di Serie A. Partita fondamentale per gli ospiti di Davide Nicola a caccia di punti salvezza, che dovranno però fare i conti contro untranquillo ma voglioso di far bene ed incidere ancora su questo campionato. L’exha stilato la lista deiper il match del Dall’Ara. Idel: Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Antov, Danilo, De, Dijks, Faragò, Mbaye, Soumaoro. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini,, Sansone, Skov Olsen, Vignato. SportFace.

Commenta per primo Davide Nicola ha presentato in conferenza stampa la partita di domani del suocontro il: 'Siamo consapevoli che ilsia una squadra che ha il piacere di giocare, con qualità e un allenatore che ha un gioco propositivo. Ilè una squadra in salute ma ...... nella figura dell'Assessore allo Sport Fabrizio Ricca, e della città dicon il sostegno ... entrambe promosse in A1 già a Fabriano, sabato prossimo saranno Pontevecchio, Club Giardino ...Oggi, vigilia di Bologna-Torino, ha parlato in conferenza stampa Sinisa Mihajlovic. Queste le sue parole. Cosa ne pensa della SuperLega? Penso che non sia una cosa bella, il calcio è lo sport più amat ...In conferenza stampa Davide Nicola ha presentato la partita contro il Bologna: "Noi siamo consapevoli che il Bologna arriva da una vittoria importante, che sono una squadra che ha piacere nel giocare.