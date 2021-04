Bologna, studenti del Liceo Malpighi in prima linea per la sostenibilità (Di martedì 20 aprile 2021) BOLOGNA – “Il momento storico che stiamo vivendo ci impone di reimparare a comprendere il valore dell’alimentazione e dell’impatto di ogni nostra scelta; un approccio integrale all’ecologia è oggi urgente ed essenziale”. Queste le parole di Sara Roversi, fondatrice del ‘Future Food Institute’, che insieme con la FAO, ha ideato e promosso il ‘Digital Boot Camp’, un progetto con l’obiettivo di far incontrare persone da ogni parte del mondo per co-progettare strategie e innovazioni tangibili sulla sostenibilità. Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) BOLOGNA – “Il momento storico che stiamo vivendo ci impone di reimparare a comprendere il valore dell’alimentazione e dell’impatto di ogni nostra scelta; un approccio integrale all’ecologia è oggi urgente ed essenziale”. Queste le parole di Sara Roversi, fondatrice del ‘Future Food Institute’, che insieme con la FAO, ha ideato e promosso il ‘Digital Boot Camp’, un progetto con l’obiettivo di far incontrare persone da ogni parte del mondo per co-progettare strategie e innovazioni tangibili sulla sostenibilità.

