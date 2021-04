Bologna: Renzi, 'Conti candidata senza bandiere, primarie come a Firenze nel 2009' (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr (Adnkronos) - "Isabella si candida alla guida di Bologna. E lo fa in nome di questa città dotta e bellissima, non in nome del suo – nostro partito". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews a proposito della candidatura di Isabella Conti alle comunali a Bolgona. "Sono fiero di Isabella e della sua scelta di fare una battaglia bellissima nelle primarie con la bandiera di Bologna, non di un partito. In bocca al lupo, Isabella. Sarai una grandissima sindaca di Bologna, ne sono certo", prosegue Renzi che lancia il sito www.anchetuConti.it e chiosa: "Queste primarie 2021 a Bologna potrebbero essere simili a quelle 2009 a Firenze, scommettiamo?". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr (Adnkronos) - "Isabella si candida alla guida di. E lo fa in nome di questa città dotta e bellissima, non in nome del suo – nostro partito". Lo scrive Matteonella sua enews a proposito della candidatura di Isabellaalle comunali a Bolgona. "Sono fiero di Isabella e della sua scelta di fare una battaglia bellissima nellecon la bandiera di, non di un partito. In bocca al lupo, Isabella. Sarai una grandissima sindaca di, ne sono certo", prosegueche lancia il sito www.anchetu.it e chiosa: "Queste2021 apotrebbero essere simili a quelle, scommettiamo?".

