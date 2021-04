Bologna: Renzi, 'Conti candidata senza bandiere, primarie come a Firenze nel 2009' (Di martedì 20 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : Alla fine, come ampiamente previsto, Isabella Conti ha detto sì - Agenzia_Dire : . @matteolepore pronto alla sfida con #IsabellaConti: “Credo di poter essere il #candidato del @pdnetwork che ha pi… - TV7Benevento : Bologna: Renzi, 'Conti candidata senza bandiere, primarie come a Firenze nel 2009'... - cclatwe : Realtà del PD odierno. Si ripara dietro a slogan seducenti ma è tornato OSTAGGIO della ditta ex comunista (non cert… - zazoomblog : Per Lepore Renzi strumentalizza le primarie “ma Bologna è già scesa in piazza per Salvini” - #Lepore #Renzi… -