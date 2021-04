Bologna, la candidatura della renziana Conti come una “bomba” sul Pd locale. E ora si apre la sfida alle primarie col delfino di Merola (Di martedì 20 aprile 2021) Il Pd di Bologna si risveglia oggi nel pieno della competizione per le primarie del centrosinistra che si giocheranno fondamentalmente tra Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro e iscritta a Italia Viva – che correrà, però, da indipendente – e il dem Matteo Lepore, considerato il ‘delfino’ del sindaco Virginio Merola, assessore al secondo mandato, gradito allo stato maggiore del partito, Enrico Letta compreso. Resta in campo, per lo meno ufficialmente, l’assessore alla Sicurezza, Alberto Aitini, sostenuto dalla base riformista e anche ex renziana del Pd. Conti è stata proposta come sindaca da Matteo Renzi in persona, nei giorni scorsi. Un’investitura che è stata come una “bomba” gettata sul Pd ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Il Pd disi risveglia oggi nel pienocompetizione per ledel centrosinistra che si giocheranno fondamentalmente tra Isabella, sindaca di San Lazzaro e iscritta a Italia Viva – che correrà, però, da indipendente – e il dem Matteo Lepore, considerato il ‘’ del sindaco Virginio, assessore al secondo mandato, gradito allo stato maggiore del partito, Enrico Letta compreso. Resta in campo, per lo meno ufficialmente, l’assessore alla Sicurezza, Alberto Aitini, sostenuto dalla base riformista e anche exdel Pd.è stata propostasindaca da Matteo Renzi in persona, nei giorni scorsi. Un’investitura che è statauna “” gettata sul Pd ...

