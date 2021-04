Bologna, il candidato del Pd Lepore: “Renzi vuole strumentalizzare le primarie. La città lo fermerà come ha fatto con Salvini” (Di martedì 20 aprile 2021) “Qualcuno sta cercando di strumentalizzare queste primarie, lo sappiamo. Renzi ha deciso di dare una lettura nazionale delle primarie di Bologna, ha deciso di sostenere, anzi di lanciare una candidatura. Non è un problema, perché Bologna è scesa in piazza quando Salvini ha riempito il Paladozza e credo che Bologna verrà volentieri a votare alle primarie per sostenere anche chi vuole mantenere questa città la più progressista d’Italia”. Lo ha detto in conferenza stampa Matteo Lepore, attuale assessore alla Cultura di Bologna e candidato per il Pd alle primarie del centrosinistra. Lepore, dato per favorito alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) “Qualcuno sta cercando diqueste, lo sappiamo.ha deciso di dare una lettura nazionale delledi, ha deciso di sostenere, anzi di lanciare una candidatura. Non è un problema, perchéè scesa in piazza quandoha riempito il Paladozza e credo cheverrà volentieri a votare alleper sostenere anche chimantenere questala più progressista d’Italia”. Lo ha detto in conferenza stampa Matteo, attuale assessore alla Cultura diper il Pd alledel centrosinistra., dato per favorito alla ...

