Bollettino Coronavirus di Martedì 20 Aprile 2021 | rapporto positivi tamponi al 4 | 10%

(Di martedì 20 aprile 2021) In data 20l’incremento nazionale dei casi è +0,31% (ieri +0,22%) con 3.891.063 contagiati totali, 3.290.715 dimissioni/guarigioni (+22.453) e 117.633 deceduti (+390); 482.715 infezioni in corso (-10.774). Ricoverati con sintomi -487 (23.255); terapie intensive -93 (3.151) con 182 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 294.045totali (ieri 146.728) di cui 149.607 molecolari (ieri 90.179) e 144.438 test rapidi (ieri 55.549) con 94.970 casi testati (ieri 51.235); 12.074(target 4.311);totali 4,10% (ieri 6,04% – target 2%);/casi testati 12,71% (ieri 17,30% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Campania 1.750; Lombardia 1.670; Puglia 1.180; Sicilia 1.148; Piemonte 988; Veneto 930; ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

Oltre mille contagi vengono riportati neldiffuso dal ministero della Salute anche dalla Sicilia (1.148). Piemonte (988), Veneto (930) e Lazio (926) si fermano appena sotto. L' Emilia - ...ITALIA,20 APRILE/ Ministero Salute: 390 morti, 12.074 casi BAMBINA POSITIVA ALMANDATA A SCUOLA: GENITORI DENUNCIATI Venuti a conoscenza dell'accaduto, subito i ...Sono 12.074 i casi Covid nelle ultime 24 ore in Italia, contro gli 8.864 di ieri, ma con 294.045 tamponi, ben 148mila in piu'.Ecco il bollettino Covid di oggi 20 aprile ... I deceduti in Italia sono stati altri 390, per un totale di 117.633 dall’inizio della pandemia da Covid-19.