Bocciato 192 volte all’esame di guida, sono 18 anni che prova a prendere la patente. Batterà il record mondiale? (Di martedì 20 aprile 2021) L’esame di scuola guida: c’è chi lo supera al primo tentativo, chi si blocca all’esame teorico e chi viene Bocciato alla pratica ma, prima o poi, quasi tutto lo superano. Non si può dire lo stesso di Piotrkòw, un signore polacco che è stato Bocciato ben 192 volte. Come riportato dal Corriere della Sera, potrebbe essere un record europeo o addirittura mondiale, se non fosse che anni fa uscì la notizia di una signora coreana che, prima di arrendersi, aveva provato 950 volte. E se a qualcuno viene da ridere, a Piotrkòw probabilmente un po’ meno, dal momento che sono 18 anni che ci sta provando, spendendo circa 1.300 euro tra tasse e quant’altro. Ci riuscirà il “nostro” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) L’esame di scuola: c’è chi lo supera al primo tentativo, chi si bloccateorico e chi vienealla pratica ma, prima o poi, quasi tutto lo superano. Non si può dire lo stesso di Piotrkòw, un signore polacco che è statoben 192. Come riportato dal Corriere della Sera, potrebbe essere uneuropeo o addirittura, se non fosse chefa uscì la notizia di una signora coreana che, prima di arrendersi, avevato 950. E se a qualcuno viene da ridere, a Piotrkòw probabilmente un po’ meno, dal momento che18che ci stando, spendendo circa 1.300 euro tra tasse e quant’altro. Ci riuscirà il “nostro” ...

