Biden ha chiamato la famiglia di George Floyd prima del verdetto | “Spero che tutto vada bene”

(Di martedì 20 aprile 2021) A breve dovrebbe arrivare ildella giuria sulla morte di. Sul banco degli imputati c’è Derek Chauvin, l’ex agente di polizia che tutti ricordiamo con il ginocchio sul collo dell’afroamericano.”Ci ha appenail presidente Joe, sa cosa significa perdere un familiare e sa che cosa stiamo affrontando”. Così il fratello diha detto, intervistato alla Nbc, che Joeha telefonato alla suamentre si sta aspettando che la giuria di Minneapolis decida se l’ex agente Derek Chauvin è colpevole dell’omicidio dell’afroamericano. “Ci ha voluto far sapere che prega per noi e che spera cheandrà”, ha aggiunto Philonise...

Agenzia ANSA

