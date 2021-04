Bergamo, cresce la rete del teleriscaldamento: un’estate di lavori (Di martedì 20 aprile 2021) A2A Calore & Servizi avvierà a partire dalla fine del mese di aprile alcuni cantieri in città per la posa della nuova rete di teleriscaldamento, che sarà incrementata di più di 22 km nei prossimi anni. Le vie interessate dai lavori saranno: – via Rampinelli per arrivare al quartiere Colognola – via San Bernardino verso il quartiere San Tomaso de Calvi – via Verdi per poi proseguire in direzione Stadio – Via Corridoni per arrivare al complesso Redona Centro I residenti delle zone in cui saranno aperti i cantieri saranno puntualmente informati con avvisi e cartellonista dedicata. É stata avviata da parte di A2A una campagna promozionale, che proporrà condizioni vantaggiose per l’allaccio degli stabili nelle aree servite dalla nuova rete teleriscaldamento e inoltre saranno previste nuove offerte di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 aprile 2021) A2A Calore & Servizi avvierà a partire dalla fine del mese di aprile alcuni cantieri in città per la posa della nuovadi, che sarà incrementata di più di 22 km nei prossimi anni. Le vie interessate daisaranno: – via Rampinelli per arrivare al quartiere Colognola – via San Bernardino verso il quartiere San Tomaso de Calvi – via Verdi per poi proseguire in direzione Stadio – Via Corridoni per arrivare al complesso Redona Centro I residenti delle zone in cui saranno aperti i cantieri saranno puntualmente informati con avvisi e cartellonista dedicata. É stata avviata da parte di A2A una campagna promozionale, che proporrà condizioni vantaggiose per l’allaccio degli stabili nelle aree servite dalla nuovae inoltre saranno previste nuove offerte di ...

Advertising

BergamoeC : RT @ComunediBergamo: #INFORMA @gruppo_a2a avvierà dalla fine del mese di aprile alcuni cantieri in città per la posa della nuova rete di te… - Dimsuonosoft : RT @ComunediBergamo: #INFORMA @gruppo_a2a avvierà dalla fine del mese di aprile alcuni cantieri in città per la posa della nuova rete di te… - ComunediBergamo : #INFORMA @gruppo_a2a avvierà dalla fine del mese di aprile alcuni cantieri in città per la posa della nuova rete di… - Resenzatrono : @RomeoCentocinqu @GianRattazzi @MickOnsenta si invecchia.. sai come funziona nella vita reale? la gente cresce..e s… -