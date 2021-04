Berardi subito decisivo | Svanberg bomber inedito | Malinovskyi fa la storia

(Di martedì 20 aprile 2021) Passato l’isolamento fiduciario precauzionale, Domenicoè tornato in campo in Serie A risultando.Il capitano del Sassuolo non solo con la sua doppietta su rigore ha dato una mano decisiva nella rimonta vincente sulla Fiorentina, ma ha sfondato il muro dei 100 gol (ora 101 all’attivo) con la maglia neroverde. Glaciale dal dischetto nel giro di 151 secondi tra il primo e il secondo gol dagli undici metri, la prestazione diè stata ottimale anche per quanto riguarda l’Efficienza Tecnica (IET 97%) con il 93% di IEF, sfruttando un’ottima proprietà di palleggio (K-Pass 94%) e una performance tattica eccellente (K-Movement 95%). Contro la Fiorentina ha completato il 66% dei passaggi ad altissima difficoltà, con precisione soprattutto nelle giocate semplici che in passato si sono rivelati un ...

