Beppe Grillo: se le parole di un padre sdoganano la cultura dello stupro (Di martedì 20 aprile 2021) Ci sono due passaggi nel minuto e mezzo di rabbia idrofoba con cui Beppe Grillo ha difeso suo figlio Ciro dall’accusa di stupro. Frasi che abbiamo sentito pronunciare cento volte in mille forme diverse ogni qual volta un uomo (o a volte anche le stesse donne) parla della vittima (in questo caso presunta) di violenza sessuale. Primo: “È strano. È andata a fare kitesurf la mattina dopo, e ci ha messo otto giorni per denunciare.” Due: “C’è il video, passaggio per passaggio, e si vede che c’è la consensualità” dice a un certo punto. “Si vede che c’è il gruppo che ride, che sono ragazzi di 19 anni, che si stanno divertendo, che sono in mutande e saltellano col pisello così (mimando il gesto con la mano) perché sono quattro cogl***, non quattro stupratori.” Ora, io non so se Ciro Grillo sia colpevole o innocente (né ho visto ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Ci sono due passaggi nel minuto e mezzo di rabbia idrofoba con cuiha difeso suo figlio Ciro dall’accusa di. Frasi che abbiamo sentito pronunciare cento volte in mille forme diverse ogni qual volta un uomo (o a volte anche le stesse donne) parla della vittima (in questo caso presunta) di violenza sessuale. Primo: “È strano. È andata a fare kitesurf la mattina dopo, e ci ha messo otto giorni per denunciare.” Due: “C’è il video, passaggio per passaggio, e si vede che c’è la consensualità” dice a un certo punto. “Si vede che c’è il gruppo che ride, che sono ragazzi di 19 anni, che si stanno divertendo, che sono in mutande e saltellano col pisello così (mimando il gesto con la mano) perché sono quattro cogl***, non quattro stupratori.” Ora, io non so se Cirosia colpevole o innocente (né ho visto ...

StefanoFeltri : Il video di Beppe Grillo è incredibile. Un leader politico interferisce, urlando come un ossesso, in una inchiesta… - gaiatortora : Giustizia e informazione caro @beppe_grillo esattamente quei temi che invece di affrontare con buonsenso hai alimen… - myrtamerlino : #Grillo parla da padre, ma questo non basta a giustificare tutto. Offende chi denuncia, gioca tra vittime e carnefi… - con_la_J : Indovinate chi è l'avvocato d. studentessa stuprata dal figlio di #Grillo prima di fare kitesurf! La… - FrancescoPonzin : RT @elevisconti: “Coraggio Beppe' ha scritto Di Battista. In effetti ci vuole davvero coraggio per fare un video come quello di #Grillo -