Beppe Grillo | le donne e lo stupro | ultra decennale storia del sessismo a Cinque stelle

(Di martedì 20 aprile 2021) Da Levi Montalcini «vecchia puttana» al «punto G» di Salsi, passando per «cosa fareste da soli in auto con la Boldrini», fino all’angosciante caso di Sarti. Ecco la visione del Garante che ha fatto proseliti nel M5S. Molti anni prima del video in difesa del figlio Ciro