Benedetta Parodi | la conduttrice televisiva sorella di Cristina Parodi

(Di martedì 20 aprile 2021) La notatv,è ladi, stasera tra gli ospiti di “Canzone Segreta” a partire dalle 21:30 su Raiuno. Nell’ultima puntata dello show condotto da Serena Rossi, la giornalista riceverà una sorpresa sulle note della canzone del cuore ripercorrendone vita e carriera. Nata nel 1972, si laurea in Lettere Moderne nel 1997, per poi diventare due anni dopo giornalista professionista. Sempre nel 1999, sposa il volto Sky Fabio Caressa e dalla loro unione nascono: Matilde (2002), Eleonora (2004) Diego (2009). Per nove anni è tra i conduttori del tg di Italia Uno, Studio Aperto (1999-2008) per poi presente all’interno dello stesso la rubrica di cucina “Cotto E Mangiato” . Lo spazio culinario riscuote un grande ...