Belen torna a casa e Santiago saluta il papà (Foto) (Di martedì 20 aprile 2021) Vacanza alle Maldive terminata per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, il piccolo Santiago sta per riabbracciare la sua mamma ma anche lui si è divertito con il suo papà. Da sempre Stefano De Martino è più riservato di Belen, capace di mostrare poco della sua vita privata, niente delle sue fidanzate. Ogni tanto spunta solo qualche Foto di Santiago e mentre l’ex moglie era in un angolo meraviglioso del mondo con Antonino Spinalbese, loro hanno fatto compere insieme. Le stesse scarpe, gli stessi jeans e la stessa voglia di mangiare i golosi panini del fast food più famoso. Foto piene d’amore, è il commento dei fan del ballerino e conduttore, spesso pronti ad attaccare la Rodriguez. Stefano non fa una piega e mentre Belen e Antonino stanno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 aprile 2021) Vacanza alle Maldive terminata perRodriguez e Antonino Spinalbese, il piccolosta per riabbracciare la sua mamma ma anche lui si è divertito con il suo. Da sempre Stefano De Martino è più riservato di, capace di mostrare poco della sua vita privata, niente delle sue fidanzate. Ogni tanto spunta solo qualchedie mentre l’ex moglie era in un angolo meraviglioso del mondo con Antonino Spinalbese, loro hanno fatto compere insieme. Le stesse scarpe, gli stessi jeans e la stessa voglia di mangiare i golosi panini del fast food più famoso.piene d’amore, è il commento dei fan del ballerino e conduttore, spesso pronti ad attaccare la Rodriguez. Stefano non fa una piega e mentree Antonino stanno ...

