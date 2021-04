Belen Rodriguez alle Maldive tra micro bikini e abiti che fasciano il pancione

(Di martedì 20 aprile 2021) Sono stati giorni magici quelli vissuti dae Antonino Spinalbese. I due, che fra qualche mese diventeranno genitori di una bimba, hanno trascorso una settimana di relax in un resort esclusivo. L’arcipelago nell’oceano indiano è caro al cuore di, ci era infatti già stata con i suoi amori passati, Fabrizio Corona, Stefano De Martino e Andrea Iannone. Questa volta però non è solo una fuga d’amore ma una vera e propria babymoon, la vacanza che si concedono le coppie in dolce attesa. Ilfasciato negli-sottoveste Le giornate lente, i pranzi rilassati nella loro villa sull’acqua, i pomeriggi in spiaggia, la lettura e le coccole: il tempo scorre lento sull’isola e c’è spazio anche per dedicarsi alla fotografie. ...

